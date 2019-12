Opgeluchte Van Bommel: Het is niet ineens rustig, maar de zege helpt wel

,,Crisis, tja. Intern heeft het echt wel geknald hoor, maar dat hebben we niet allemaal naar buiten gebracht. En het wil echt niet zeggen dat het nu na 5-0 winnen ineens rustig is. Maar het helpt wel", zei hij. Voor PSV betekende het de tweede overwinning in tien wedstrijden.

De positie van Van Bommel is door de slechte reeks wankel. ,,Natuurlijk stond er vandaag druk op. Ik heb het vertrouwen in de jongens altijd gehad", zei hij. ,,Ik zie ze constant heel veel goede dingen doen en de sfeer is echt goed. Natuurlijk, dat moet altijd zo zijn, maar in de situatie waarin we zitten zegt dat echt wel iets."