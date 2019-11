Opgeluchte Van Bommel: Gelukkig redde Unnerstall ons in de slotfase

,,De eerste helft was erg goed. We hebben acht of negen goede kansen gehad. Het was mooi en genieten. Ik was daar niet door verrast, dat zie ik bijna elke dag op de training”, zei Van Bommel. ,,Na het tegendoelpunt was het weg bij ons en was het behelpen. Het veld werd groter, de krachten vloeiden weg en de ballen vielen in de voeten van de spelers van Heerenveen.”



Dan moet je gewoon zorgen dat je zo’n wedstrijd wint en hoeft het ook niet meer mooi. De manier waarop maakt dan echt niet meer uit. We mochten blij zijn dat Lars Unnerstall een paar goede ballen pakte in de slotfase.”



Van Bommel liet zich het laatste half uur langs de zijlijn gelden en kreeg eerst geel van scheidsrechter Bas Nijhuis en daarna werd hij bijna ook nog naar de tribune gestuurd. Vanaf de bank zag hij dat zijn ploeg een zwaarbevochten zege boekte. ,,Ik vond dat het een ingooi voor ons was. Dat hij mij geel gaf, begrijp ik wel.”