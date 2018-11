Opgeleefde Van de Beek is Koeman dankbaar: ‘Twijfelde of ik werd opgeroepen’

Wat een verschil met vorige maand in de aanloop naar de interlands tegen Duitsland en België. ,,Je mag best van me weten dat ik even getwijfeld heb of ik wel zou worden opgeroepen”, erkent de 21-jarige middenvelder. ,,Ik speelde niet veel bij Ajax. Maar gelukkig heeft de bondscoach vertrouwen in mij gehouden. Hij heeft ook tegen me gezegd dat het wel goed zou komen en dat ik gewoon moest doorgaan.”



Ronald Koeman heeft gelijk gekregen met zijn voorspelling. Want na de vorige interlandperiode heeft Van de Beek zich in het eerste elftal van Ajax gespeeld. Op bezoek bij Excelsior leverde hij zelfs een bijdrage aan de eerste vier doelpunten van zijn ploeg. De blonde middenvelder scoorde tweemaal en had ook een grote rol in de treffers van Lasse Schöne en Kasper Dolberg.



,,Dit was wel even lekker voor me”, erkent Van de Beek. ,,De laatste duels was ik soms ongelukkig met afwerken”, doelde hij op gemiste kansen in beide duels met Benfica en de uitwedstrijd tegen Bayern München. ,,Maar nu gingen ze er gelukkig wel in. Dat komt denk ik ook omdat ik nu veel speel en daardoor steeds beter in mijn ritme kom. Het is ook belangrijk dat we veel scoren. Vorige week tegen Willem II stopten we bij 2-0. Zo halen we PSV nooit in wat betreft doelsaldo. Nu bleven we doorgaan, zoals het hoort.”



PSV koestert na twaalf competitieduels al een positief doelsaldo van 38 doelpunten en Ajax staat 32 treffers in de plus. Beide clubs steken met kop en schouders boven de concurrentie uit in de eredivisie. ,,Daar lijkt het nu wel op”, zegt Van de Beek. ,,Maar het is nu ook weer niet zo dat wij en PSV alle duels makkelijk winnen.”



Ajax bleef met de ruime zege op Excelsior enigszins in het spoor van PSV, dat een voorsprong van vijf punten houdt. ,,Wij moeten niet te veel naar PSV kijken”, stelt Van de Beek. ,,We moeten gewoon blijven winnen, en het liefst met zo veel mogelijk. Hopelijk laat PSV dan af en toe wat liggen.”