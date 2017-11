Opgeleefde Depay heeft zin in oefenduels: 'Wil me laten zien'

,,Ik voel me lekker, ik voel me fit. Dat probeer ik vast te houden'', zei de 23-jarige international van Oranje. Die opgewekte gemoedstoestand heeft alles te maken met zijn prestaties op het veld. De oud-PSV'er houdt zijn eigen statistieken nauwgezet bij en kan dit seizoen pronken met puike cijfers.



Depay maakte twee doelpunten in de Europa League en in de Franse competitie staat de teller al op zes, waarvan de laatste zondag in de derby tegen Saint-Étienne (0-5). De spelers van Lyon moesten in de slotfase rennen naar de kleedkamer toen boze fans van Saint-Étienne het veld bestormden, uit boosheid over de provocerende manier waarop Nabil Fekir de vijfde treffer vierde.



,,Het was nog nooit gebeurd dat wij met 5-0 wonnen bij onze rivaal'', vertelt Depay. ,,De spanning werd zo hoog dat gefrustreerde fans het veld op kwamen. Maar er is niks ergs gebeurd, hoor. Al kan dit natuurlijk niet, in andere landen zie je zoiets niet. Vorig seizoen werden we ook al eens belaagd door fans, uit bij Bastia. Ik begin eraan te wennen.''



Depay zegt het met een lach. Het zelfvertrouwen waarmee hij zich in het verleden bij PSV presenteerde, straalt weer van hem af. De aanvaller debuteerde vier jaar geleden in Oranje en beleefde zijn internationale doorbraak op het WK 2014, waar hij als invaller twee keer scoorde. Depay leek de nieuwe ster van het Nederlands elftal te worden, maar raakte zijn onbevangenheid kwijt bij Manchester United en is nog altijd geen vaste waarde in de nationale ploeg. ,,Maar de laatste twee maanden gaat het steeds beter. Ik train goed, maak veel minuten bij Lyon en heb rendement. Dat wil ik vasthouden.''



De linksbuiten ziet de oefeninterlands tegen Schotland en Roemenië, twee landen die zich ook niet hebben geplaatst voor het WK, als kans om zich ook in Oranje te laten gelden. ,,Ik heb elke wedstrijd zin om te voetballen, dat gevoel heb ik zelfs voor iedere training. Ik ben superblij dat ik hier mag zijn en wil me laten zien.''



Donderdag treft Oranje Schotland in een vriendschappelijke wedstrijd en op 14 november staat een duel met Roemenië op het programma.