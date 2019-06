Opfrisbeurt: dit moet je weten over de Nations League

Nederland speelt donderdag in de halve finale van de Nations League tegen Engeland. Een dag eerder treffen Portugal en Zwitserland elkaar. Maar wat is dat nou eigenlijk precies, die Nations League? 10 vragen en antwoorden.

1. Hoe vaak wordt de Nations League gehouden?

Het toernooi wordt elke twee jaar gespeeld. Dus in de jaren zonder WK of EK is er in juni toch iets te winnen voor landenteams. De volgende eindronde van de Nations League is derhalve in 2021. De groepswedstrijden daarvan zijn in het najaar van 2020. Begin volgend jaar is daarvoor de loting. Nederland zit ook dan in de hoogste groep.

2. Hoe werkt de Nations League?

Alle landen van Europa zijn onderverdeeld over vier niveaus. Op elk niveau zijn er vier poules. De vier poulewinnaars van het hoogste niveau spelen deze week de eerste editie van de ‘Final Four’. Nederland werd eind 2018 groepswinnaar in een poule met Duitsland en Frankrijk. De andere groepswinnaars in de beste categorie zijn Zwitserland, Portugal en Engeland. Via loting is Oranje in de halve finale gekoppeld aan Engeland.

3. Er zijn via de Nations League toch ook tickets te verdienen voor het EK 2020?

Ja, maar niet deze week tijdens de Final Four.

4. Wanneer dan wel?

In maart 2020. Dan worden de laatste vier tickets (van de 24) verdeeld voor het EK. De winnaars van álle Nations League-groepen gaan daar dan om strijden. Deze play-offs vormen een vangnet voor de landen die zich niet op de reguliere manier plaatsen. Opvallend is dat de play-offs er niet alleen zijn voor de landen van de sterkste categorie, maar ook voor de zwakste landen. De landen spelen in de play-offs per niveau tegen elkaar. Dus ook de vier groepswinnaars van de laagste klasse van de Nations League strijden onderling om een EK-ticket. Dat zijn Wit-Rusland, Kosovo, Georgië en Macedonië. Een van deze vier landen gaat dus zeker naar het EK.

Maart 2019: Nederland-Duitsland, EK-kwalificatie. Nico Schulz heeft Duitsland in de laatste minuut naar de overwinning geschoten in de Johan Cruijff Arena: 2-3. Daardoor moet Nederland in de kwalificatiereeks in de achtervolging.

5. Wat betekenen die play-offs precies voor Nederland?

Voor Nederland geldt dat ‘we’ in maart opnieuw Engeland, Zwitserland en Portugal kunnen treffen in de strijd om één EK-ticket. In de praktijk zullen de meeste van deze toplanden het EK al halen op de normale manier. In dat geval schuiven de play-offplaatsen door naar onderen. In de reguliere EK-kwalificatie moet Oranje bij de eerste twee in de poule eindigen. De grootste concurrenten zijn Duitsland en Noord-Ierland. Na de thuisnederlaag tegen Duitsland is nog lang niet gezegd dat Nederland wel even bij de beste twee eindigt. Mocht dat inderdaad niet lukken, dan is er in elk geval nog een herkansing voor Ronald Koeman en zijn selectie. Dankzij de groepswinst in de Nations League.



6. Zijn er via de volgende Nations League ook tickets te verdienen voor het WK van 2022?

Hoogstwaarschijnlijk wel, maar er is nog geen definitieve opzet gemaakt.

7. Waarom is de Nations League eigenlijk in het leven geroepen?

Als alternatief voor de vele vaak nietszeggende oefenwedstrijden. Voor publiek en spelers is het leuker als er iets op het spel staat.

8. Wat valt er deze week te winnen bij de Final Four?

Een beker van 7,5 kilo. En de eer natuurlijk, voor de eerste winnaar van het nieuwe toernooi. Maar uiteraard ook geld. Met plaatsing voor de Final Four heeft Nederland al 4,5 miljoen euro verdiend. Dat kan bij toernooiwinst oplopen tot 10,5 miljoen euro. De nummer 2 vangt in totaal 9 miljoen euro, de nummer 3 toucheert 8 miljoen euro, de nummer 4 krijgt nog altijd 7 miljoen euro. De winnaars van de halve finale spelen zondag de finale, de verliezers treffen elkaar zaterdag in de troostfinale.

De beker waar Portugal, Zwitserland, Nederland en Engeland deze week voor strijden.

9. Waarom is de Final Four in Portugal?

De halve finales en de finale van de Nations League worden gespeeld in één van de landen die zich hebben geplaatst. Portugal, Polen en Italië gaven al voor de groepsfase aan dat ze graag gastland zouden zijn van de Final Four. Toevallig zaten deze landen ook bij elkaar in de poule in de groepsfase. Omdat Portugal de groep won, kreeg dit land ook automatisch de organisatie van de eindronde toegewezen. Waar de Final Four over twee jaar is, valt dus nog niet te zeggen. De UEFA stelt als eis dat er twee stadions zijn met een capaciteit van minimaal 30.000 toeschouwers, op een afstand van maximaal 150 kilometer van elkaar.