Open brief aan burgemeesters: ‘Dit is geen oplossing: goedwillende fans worden gestraft’

Eerder verbood ook de gemeente Kerkrade tijdelijk de komst van uitsupporters bij duels van Roda JC. ,,Vorige week ging Leeuwarden daar nog eens overheen, het is de meest draconische maatregel tot nu toe”, stelt het samenwerkingsverband van supportersverenigingen. ,,Hiermee worden goedwillende supporters gestraft voor iets waar ze niets mee te maken hebben. Dat is geen oplossing. Integendeel. Door deze collectieve straffen komen normale supporters tegenover de autoriteiten te staan, wat voor nog meer onrust en protest zorgt. Ook het vertrouwen tussen gemeente, politie, clubs en supporters wordt aangetast.”

Het Supporterscollectief ziet meer in een ,,dadergerichte aanpak” en hoopt dat de betrokken partijen zich daarvoor willen inzetten. ,,Met onder meer de voetbalwet en hypermodern cameratoezicht in alle stadions zijn daar ook alle mogelijkheden voor. De pakkans in het voetbal is vele malen groter dan bij andere evenementen. We sluiten ons dan ook aan bij de oproep van het competitiebestuur betaald voetbal om het handelingskader te gebruiken zoals het bedoeld is. Hierin staat de dadergerichte aanpak en het op orde hebben van de veiligheidsorganisatie voorop. Supporters van de ene club, kunnen niet de dupe worden van gedrag van supporters van een andere club.”