Oosting gooit roer om bij Vitesse: Honda tegen Feyenoord op de bank

Groenen­dijk overtuigde Heesen om wél bij ADO te blijven

13:04 Dirk Heesen wilde zich solidair tonen met Fons Groenendijk, maar bleef na het opstappen van de trainer bij ADO Den Haag om tijdelijk de taken over te nemen. Sterker nog: de huidige interim-trainer heeft met de clubleiding een mondeling akkoord over contractverlening bereikt.