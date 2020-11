Ook Zeefuik kampt met mentale problemen: ‘Ik ben mezelf volledig kwijtgeraakt’

In navolging van Gregory van der Wiel en Ricardo Kishna heeft profvoetballer Genero Zeefuik (30) bekend dat hij worstelt met mentale problemen. De spits, die momenteel clubloos thuis zit, meldt dit in een uitgebreid statement op zijn Instagram-account.

,,Het is inmiddels drie jaar geleden, maar mijn invalbeurt tegen NEC staat bij velen op het netvlies”, begint Zeefuik. De toenmalig spits van FC Emmen ontving veel kritiek toen hij in deze wedstrijd het veld in kwam en te zwaar oogde. Hij werd onder meer belachelijk gemaakt aan tafel bij Voetbal International. De zwaarlijvigheid kwam volgens Zeefuik niet omdat hij de sport niet serieus nam, maar door een probleem met zijn gezondheid. ,,Door alvleesklierproblemen reageert mijn lijf anders dan het lijf van een gezonde topsporter.”

De kritiek ging de spits, die al op zestienjarige leeftijd debuteerde bij PSV, niet in de koude kleren zitten: ,,Op het moment dat gezondheid belangrijker is dan ooit, word je veroordeeld op basis van uiterlijke kenmerken. Iedereen kijkt naar je en heeft een mening, maar zonder achtergrond. Heel lang heb ik me beziggehouden met wat anderen van mij vonden en was mijn drang om het tegendeel te bewijzen ontzettend groot. Ik luisterde daardoor niet altijd naar mijn eigen gevoel. De ene na de andere mentale tik wordt uitgedeeld.”

Ook in privésfeer werd de ex-Groninger geraakt:,, Ik stopte met voetbal. Ging steeds minder doen en liet minder van me horen. De periode die volgde was enorm zwaar voor mijn relatie en mijn kinderen, die mij niet meer herkenden als de echtgenoot en vader die ik was. Ik raakte mezelf volledig kwijt.”

Comeback

De broer van Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC) hoopt nu weer de weg omhoog in te zetten. Hij is blij dat hij de stap net als Van der Wiel en Kishna heeft gezet, maar kijkt hoopvol naar de toekomst: ,,Ik houd van voetbal en van de sport. Ik ben dagelijks bezig met mijn gezondheid. Ik ben fit en kan niet wachten om weer ergens aan de slag te gaan.”

In de toekomst hoopt Zeefuik dat hij meer mensen kan aansporen om te praten over mentale problemen: ,,Ben of ken jij iemand die ook met dit soort problemen rondloopt? Praat er alsjeblieft met iemand over die je vertrouwt. Samen met Sport Legacy ben ik aan het kijken hoe we kinderen, die tegen soortgelijke problemen aanlopen, kunnen helpen.”