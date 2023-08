Ook Santiago Giménez weet dat Ayase Ueda te goed is voor de bank

FC Groningen loopt al in eerste uitwed­strijd tegen enorme zeperd op in KKD

FC Groningen heeft al in eerste uitwedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie een pijnlijke uitglijder gemaakt. De verrassend gedegradeerde club ging met 1-0 onderuit tegen Jong FC Utrecht, dat afgelopen seizoen allerlaatste werd in het betaalde voetbal. Mees Rijks bezegelde de vernedering voor FC Groningen met een doelpunt vlak voor rust.