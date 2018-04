Ook Memphis Depay steunt PSV in Eindhoven

'Eerst vierde plaats veiligstellen, dan de bekerfinale'

17:55 Trainer Giovanni van Bronckhorst doet het in de beslissende fase van het seizoen stap voor stap bij Feyenoord. Na de winst op concurrent FC Utrecht (3-1) heeft de uittredende landskampioen de vierde plaats zo goed als binnen, maar dat was voor Van Bronckhorst nog geen reden om al te gaan praten over de bekerfinale van volgende week tegen AZ.