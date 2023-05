Ook laatste thuisduel van FC Groningen wordt in leeg stadion gespeeld

met video Supporters genieten na van kampioen­schap Feyenoord, tienduizen­den fans verwacht bij huldiging

In Rotterdam wordt met volle teugen nagenoten van het kampioenschap van Feyenoord. Op verschillende plekken in de stad vonden zondagavond festiviteiten plaats. Sommige supporters zullen nog tot in de vroege uurtjes doorgaan. De sfeer in de stad is gemoedelijk.