Ook Kolasinac kan Oranje niet helpen: Bosnische verdediger test positief

Oranje moet winnen in Polen en hopen op stuntje Bosnië tegen Italië

15:15 Oranje speelt vanavond in en tegen Polen zijn laatste duel in de groepsfase van de Nations League. Alleen bij een zege maakt de formatie van Frank de Boer nog kans op de Final Four. Volg vanaf 19.00 uur alles in ons liveblog! Volg hier het andere duel in de groep: Bosnië - Italië!