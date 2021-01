Ook Grieken in ban van ‘fijne vent’ Giakoumakis: ‘Dit had niemand hier zien aankomen’

Topscorer eredivisie Zo kwam Griekse superspits Giakoumak­is bij VVV terecht

10:36 Giorgos Giakoumakis (26) is met afstand dé verrassing van de eredivisie. De Griekse topscorer (20 competitiegoals in 19 duels) van VVV-Venlo, die tegen Vitesse vier keer scoorde, is een schot in de roos en dat voor iets meer dan een ton. Reconstructie van wat een droomtransfer werd.