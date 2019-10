Ook Faye is twijfelgeval bij Sparta

Adil Auassar kreeg afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard twee gele kaarten en is automatisch voor een duel geschorst. Meest logische vervanger in de basis is Laros Duarte. Verder lijkt coach Henk Fraser grotendeels vast te houden aan de ploeg die in Limburg met 0-0 gelijkspeelde tegen Fortuna. Al heeft het er de schijn van dat Lars Veldwijk de positie inneemt van Ragnar Ache.



Sparta – FC Twente begint morgen om 19.45 uur op het uitverkochte Kasteel. Scheidsrechter is Jeroen Manschot.