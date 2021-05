Ook de 10-jarige Weghorst kon niet tegen zijn verlies: ‘Zat hij te huilen of trapte hij tegen reclameborden’

Grim hapt snel toe na telefoon­tje: ‘Willem II is toch een grotere club dan RKC’

10:55 Fred Grim hoefde niet lang na te denken toen Willem II zich deze week voor hem meldde. ,,We denken hetzelfde over voetbal. En Willem II is een grotere club dan RKC, waar ik wel drie fantastische jaren heb gehad.”