Ook bondscoach Ronald Koeman is gebaat bij succes van PSV

De opmerkelij­ke terugkeer van Riechedly Bazoer bij AZ: ‘Wij hebben nooit een wanklank van hem gehoord’

De nooit meer verwachtte terugkeer van Riechedly Bazoer (26) in het basiselftal van AZ is opmerkelijk. De voormalige middenvelder is nu centrale verdediger, precies zoals hij in de jeugd bij PSV speelde toen hij een van de grootste talenten van Europa was. Vandaag speelt hij met AZ tegen Santa Coloma. ,,Riechedly zorgt voor een andere dynamiek.”