Ook bij versoepelingen zijn NEC-supporters niet welkom in Arnhem bij derby tegen Vitesse

Supporters van NEC zijn niet welkom in Arnhem tijdens de Gelderse derby tussen Vitesse op zondag 27 februari in Gelredome. Eventuele verdere versoepelingen van de coronaregels voor bezoek aan voetbalwedstrijden hebben op die beslissing geen invloed, laat Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch weten.

Het weren van uitsupporters is een reactie op de ongeregeldheden die half oktober vorig jaar in Nijmegen uitbraken nadat Vitesse de eerste derby sinds 2017 met 0-1 had gewonnen. Rond het stadion braken ernstige rellen uit. Diverse politiemensen raakten gewond, er werden een kleine veertig arrestaties verricht. Onder meer een politiebusje werd vernield.

‘Gelet op deze gebeurtenissen en om te voorkomen dat de openbare orde opnieuw wordt verstoord’, heeft Marcouch in overleg met politie, justitie en beide voetbalclubs besloten bij de return in Arnhem geen uitpubliek toe te laten. Mogelijk blijft het niet bij één keer. Marcouch wil met alle betrokkenen gaan inventariseren of de NEC-aanhang volgend seizoen wél welkom is.

,,Het voetbalstadion moet een plek zijn waar je veilig van een spannende wedstrijd kunt genieten, samen met je kinderen en vrienden”, vindt Marcouch. ,,Ik laat het niet toe dat deze sportliefhebbers in gevaar kunnen komen door een stel zogenaamde supporters die erop uit zijn om de orde te verstoren.”

‘Goedwillende NEC-supporters de dupe’

Marcouch wijst op een reeks incidenten in de afgelopen maanden, ook al in de aanloop naar NEC-Vitesse, de eerste derby sinds jaren en daarmee zeer beladen. ,,Helaas worden zo de goedwillende NEC-supporters de dupe van een kleine groep oproerkraaiers”, stelt Marcouch.

Het is voor het eerst de Gelderse Derby zonder uit-supporters zal worden gespeeld. De maatregel is in de Nederlandse competitie echter geen unicum. De zogenoemde Klassieker, tussen Ajax en Feyenoord, wordt vanwege een reeks ongeregeldheden sinds 2009 alleen voor thuispubliek gespeeld. In Amsterdam zijn alleen Ajax-fans welkom, in Rotterdam uitsluitend aanhangers van Feyenoord.