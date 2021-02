Ook bij superatleet Wijnaldum kán het touwtje een keer knappen: betaalt Oranje straks de rekening?

Fotoreeks Sneeuwwed­strij­den in eredivisie? Zo zag dat er in het verleden uit

5 februari Sneeuwval zou de 21ste speelronde in de eredivisie nog weleens in de war kunnen schoppen. De kans op voetbalvelden bedekt met een dik pak sneeuw is groot als we naar de weersvoorspellingen van dit weekend kijken. In deze fotoreeks een overzicht van 'sneeuwwedstrijden’ uit het verleden.