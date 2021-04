Onwaarschijnlijke revival FC Emmen: sinds opmars de nummer 3 van de eredivisie

Rechter doet maandag uitspraak over zaak ADO, UVS komt niet opdagen

22 april ADO Den Haag krijgt uiterlijk maandagmiddag uitsluitsel van de rechter over het geld dat de club van de Chinese eigenaar United Vansen (UVS) eist. De club daagde haar Chinese eigenaar in een kort geding voor de rechter. Tijdens de zitting was er niemand van UVS aanwezig.