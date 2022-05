Onvrede en verbijstering bij AZ omdat het de play-offs in moet

Door een late goal van FC Utrecht van afgelopen woensdag is AZ veroordeeld tot het spelen van die play-offs, de Alkmaarders moeten FC Twente voor laten gaan. ,,Ik wil de competitie zo goed mogelijk afsluiten”, zegt Jansen tijdens het persmoment voor de thuiswedstrijd tegen RKC. ,,Dat doe ik dan dus ook met de best denkbare opstelling. En iedereen is ook zo goed als beschikbaar.”

AZ presteert dit seizoen uiterst wisselvallig en vaak ging het bij meest recente wedstrijden mis in de slotfase. Tegen FC Utrecht gebeurde dat ook. ,,Ik vind het lastig om aan te wijzen waar dat nou precies aan ligt. Tegen Ajax komt de goal voort uit een corner en tegen Sparta krijgen we een vrije trap tegen. Tegen FC Utrecht was het weer anders maar feit is dat we uit de concentratie worden gehaald.”

Jansen erkent dat er veel onvrede is binnen de selectie over de prestaties. ,,En verbijstering. Dat het onnodig is dat we vijfde zijn geëindigd en dat we zoveel beter kunnen. We weten allemaal dat er afgelopen zomer veel transfers zijn geweest maar we hebben altijd dezelfde doelstelling gehad. Maar als sportman wil je het maximale.”

AZ heeft op dit moment 23 punten meer dan de nummer NEC. ,,We hebben dus in elk geval het beste gepresteerd van alle clubs die straks meedoen in de play-offs. Daardoor zijn we de grote favoriet maar we weten ook dat iedereen straks weer op nul begint in die play-offs”, zegt Jansen die nog niet wil spreken van een mislukt seizoen. ,,Als we ons plaatsen voor Europees voetbal is het seizoen geslaagd.”