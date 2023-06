Onverwacht mag Kika van Es dromen van WK: ‘Of ik een traantje heb gelaten? Honderd procent’

Jong Oran­je-cap­tain Quinten Timber voor EK-aftrap tegen Belgen: ‘Ik voelde me al één van de leiders’

Quinten Timber is morgen in het Georgische Tbilisi de aanvoerder van Jong Oranje bij de EK-aftrap tegen België. Als het aan de jonge Feyenoorder ligt, wordt tegen de lepe Zuiderburen meteen de toon gezet. ,,We willen het EK winnen.”