'Ontzettend fijne man' Mark Parsons is workaholic: 'Ik heb echt het gevoel dat hij het voor ons doet’

Column Sjoerd Mossou | Raiola zou een logischer technisch directeur voor Ajax zijn dan Sneijder en Seedorf bij elkaar

Columnist Sjoerd Mossou schrijft over Wesley Sneijder en Clarence Seedorf, die werden genoemd als mogelijke opvolgers van Marc Overmars bij Ajax. ,,Het is hartstikke leuk als je José Mourinho of Andrea Pirlo nog van vroeger kent, maar het topvoetbal speelt zich achter de schermen af op een compleet ander niveau, in een totaal andere dimensie.”

19 februari