Ontgoochelde El Allouchi: Dit heb ik nog nooit meegemaakt

,,Ik heb dit nog nooit mee gemaakt'', vertelt de middenvelder voor de camera van FOX Sports. ,,Het cynisme van publiek kan ik wel begrijpen. Zij komen met 9.000 man en wij stellen ze teleur. Bizar. Vooraf was iedereen erg scherp en gemotiveerd. Dan zie je dat de koppies gaan hangen na die vroege tegentreffer.



,,Dit mag ons niet gebeuren'', vervolgt El Allouchi. ,,Ongelooflijk. Je kan proberen iets positief te benoemen, maar dat lukt niet. Dit kan echt niet. Vandaag moeten we maar even niets zeggen en dan gaan we aankomende week eens goed met elkaar zitten. Want dit mag ons geen tweede keer gebeuren.''