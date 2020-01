‘Ongemotiveerde’ Veldwijk nu al vergeten bij Sparta

De training van Sparta vordert gestaag onder de gul stralende zon, als de telefoon van Henk van Stee oplicht. ‘Zeker honderd keer’ is hij vandaag al gebeld. Door zaakwaarnemers uit alle uithoeken van de wereld. Door vage tussenpersonen. Maar ditmaal is het, zo blijkt, goed volk aan de andere kant van de lijn. Zijn vrouw. Hoe het hem vergaat in Murcia, waar hij en zijn Spangenaren sinds zaterdag op trainingskamp zijn. ,,Druk, druk, druk”, antwoordt Van Stee, wanneer de avond al langzaam over Spanje valt.



Best kans dat VAR-mannetjes, of varianten erop, het voetbal straks nog gelikter en moderner maken. Maar de pose van de technisch manager zal over honderd jaar vermoedelijk nog steeds dezelfde als nu zijn in deze tijd van het jaar. Telefoon aan het oor, het denkbeeldige telraam binnen handbereik. Eenvoudigweg omdat dit de periode is van zaken doen. Van uitverkoop. Bij Sparta is het niet anders. Veldwijk is hard op weg naar Zuid-Koreaanse Jeonbuk Hyundai. Morgenochtend negen uur Nederlandse tijd hoopt Van Stee definitief te horen dat de Aziaten akkoord gaan met de transfersom. Zo ja, dan is Veldwijk na ruim anderhalf jaar Spartaan-af. ,,Voor Lars goed, voor ons goed”, stelt Van Stee. ,,Hij was duidelijk niet meer gemotiveerd om voor ons te voetballen. Hij beïnvloedde de sfeer in negatieve zin met zijn houding. Dan is het beter om afscheid van elkaar te nemen. We gunnen hem het beste in Zuid-Korea.”