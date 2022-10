Ongelukkige statistiek voor Jasper Cillessen: nog nooit stopte de doelman een strafschop in de eredivisie

Cillessen: Nu is het aan de bondscoach

Voor de camera van ESPN blikte Cillessen terug op de wedstrijd. ,,Kansloos", zegt hij over de nederlaag, waarbij het na afloop vooral ging over de VAR-momenten. De doelman vond vooral de penalty waar de 2-0 uit voortkwam dubieus. ,,Volgens mij speelde Sandler de bal en niet bewust de man. De VAR grijpt vervolgens in, maar helaas. Het duurde vrij lang allemaal en uit mijn ervaring weet ik dat ze hem dan meestal niet goedkeuren, maar nu helaas wel.”



Over zijn mediastilte na de uitspraken van Rafael van der Vaart liet hij zich niet uit, wel blikte hij kort vooruit op het WK. ,,Ik heb weer negentig minuten in de benen. Nog twee wedstrijden te gaan en dan is het aan de bondscoach. Ik voel me goed en fris, alleen nu even wat minder", doelt hij op de nederlaag.