Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag Marc Overmars wil niet vlotten

Het ISR zit volgens de NOS flink met de kwestie-Marc Overmars in zijn maag. Diverse betrokkenen bij de zaak noemen de huidige situatie uitzichtloos. Inmiddels is ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de kwestie ingelicht en is de KNVB gevraagd om te bemiddelen met Ajax.

De Amsterdamse voetbalclub zou geringe informatie vertrekt hebben aan het sporttribunaal. Die informatie was volgens het ISR niet veel meer dan het persbericht dat de club in februari stuurde over het vertrek van Overmars. ,,Dit is een buikpijndossier aan het worden. We hebben geen enkel machtsmiddel om mensen te dwingen om mee te werken. Hierdoor loopt onze aanklager tegen de muur”, zegt ISR-voorzitter Dick van Steenbeek tegen de omroep.

Naast het ontbreken van medewerking van Ajax zijn er ook geen meldingen binnen gekomen van vrouwen. Het is niet duidelijk waarom die zich niet gemeld hebben. Ook met Overmars zelf is de afgelopen drie maanden niet gesproken. Volgens het ISR is dit wel geprobeerd via zijn advocaat, maar is hij nog niet ingegaan op verzoeken om zijn kant van het verhaal te vertellen.

Foto's van zijn geslachtsdeel

De technisch directeur van Ajax ging grenzen over en stuurde onder meer foto’s van zijn geslachtsdeel naar vrouwelijke medewerkers van de club. Begin februari vertrok Overmars per direct, kort nadat hij tijdens een buitengewone vergadering werd herbenoemd en zijn contract had verlengd tot medio 2026. ‘Ik schaam me kapot’, zei Overmars, die diep door het stof ging.

Overmars was niet de enige die in opspraak raakte. NRC schreef dat ‘uit extern onderzoek in opdracht van Ajax blijkt dat assistent-trainer Winston Bogarde zichzelf en de club in een kwetsbare positie heeft gemanoeuvreerd’. De club kwam met een verklaring. ‘De eerste instantie, het Instituut Sportrechtspraak (ISR), heeft de zaak geseponeerd. Daarbij heeft het ISR bepaald dat de relatie tussen de melder en de werknemer van Ajax is ontstaan buiten de sport en moet worden aangemerkt als een privéaangelegenheid’. Bogarde bleef op zijn post.

Opdringerig gedrag

Uit een rapport van een onderzoeksbureau na het vertrek van Overmars blijkt dat Ajax graag een veiliger werkklimaat wil creëren voor al het personeel van de club. ,,Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat een aantal vrouwen binnen Ajax is geconfronteerd met ongewenst gedrag”, stelde Ajax, nadat het kennis nam van het rapport. ,,Dit varieert van foute grappen en denigrerende of kwetsende opmerkingen, tot een ongewenste arm om de schouder en ander opdringerig gedrag.”

Ook Ajax bevestigde dat geen enkele vrouw een klacht indiende. ,,Maar ze melden het wel, want het is duidelijk dat ze er last van hebben. Alle meldsters geven aan dat zij het moeilijk vinden ongewenst gedrag bij vertrouwenspersonen of binnen de organisatie aan de orde te stellen, omdat zij bang zijn voor repercussies.”

