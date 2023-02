Officieel: Zakaria Labyad tekent bij FC Utrecht, maar rentree tegen PSV komt te vroeg

RKC treedt opnieuw aan in carnavals­shirt: opbrengst gaat naar Giro 555 voor slachtof­fers aardbevin­gen

RKC speelt komende vrijdag in eigen huis, zoals elke vrijdag voor carnaval, in een speciaal ontworpen carnavalsshirt. In het thuisduel met Fortuna Sittard zal de ploeg in een rood-geel-blauw shirt op het veld staan.