Officieel: Steijn verlaat VVV voor lucratief avontuur bij Al Wahda

Oranje zegt Robben met terugwer­ken­de kracht nog ‘dank je wel’

12:54 Dat Oranje vanavond zijn eerste prijs sinds 1988 kan winnen, is met terugwerkende kracht eigenlijk te danken aan Arjen Robben. Die besloot in oktober 2017 nog één keer te vlammen tijdens zijn afscheidsinterland tegen Zweden. De 2-0 zege die avond, met beide goals van Robben, bezorgde Oranje op de valreep nog een plek in de hoogste divisie A van de Nations League.