Officieel: Sinkgraven bij Leverkusen herenigd met Bosz

De transfer is opvallend, want Sinkgraven kwam mede door blessures in 5 seizoenen tot maar 63 eredivisieduels voor Ajax. Afgelopen seizoen kwam hij in totaal tot 11 optredens in de Amsterdamse hoofdmacht.



Met Peter Bosz komt hij een trainer tegen die graag gebruik van hem maakte in Amsterdam. In Bosz’ enige seizoen (2016/2017) bij Ajax liet hij Sinkgraven liefst 32 duels voetballen.



Sinkgraven vertelt op de clubwebsite van de Duitsers over zijn overstap: ,,Het is een spannende en motiverende kans om voor een topteam in Duitsland uit te komen. Leverkusen is al vele jaren een van de beste teams in de Bundesliga. Ik kijk ernaar uit in deze competitie te gaan voetballen, en natuurlijk ook in de Champions League.‘’