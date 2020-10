Officieel: Klaassen na drie jaar terug bij Ajax

De 27-jarige Klaassen verruilde Ajax in 2017 voor Everton. Na één seizoen in de Premier League speelde hij twee seizoenen voor Werder Bremen, waarmee hij vorig seizoen ternauwernood in de Bundesliga bleef.

,,Ik ben heel blij om terug te zijn bij Ajax, dat voelt als thuiskomen voor mij. Mijn halve leven heb ik hier doorgebracht en het is fijn hier nu weer te zijn”, zei Klaassen. ,,Ik heb mij altijd verbonden gevoeld aan de club en kijk er dan ook naar uit om het Ajax-shirt weer te mogen dragen.”

Klaassen, voormalig aanvoerder, speelde tijdens zijn eerste periode in Amsterdam 181 wedstrijden in het eerste en hij was daarin 55 keer trefzeker. Hij werd met Ajax landskampioen in 2012, 2013 en 2014. In 2017 stond hij met Ajax in de finale van de Europa League.

Volledig scherm Davy Klaassen. © BSR/SOCCRATES

,,Davy is een kind van de club, het is goed dat hij nu op deze leeftijd terugkeert. Hij is ambitieus en wil met Ajax de komende jaren mooie dingen bereiken, titels behalen”, aldus technisch directeur Marc Overmars. ,,Zijn karakter zorgt voor een nog betere balans in onze selectie en bovendien kan hij met zijn ervaring onze jongere spelers helpen om naar een nog hoger niveau door te groeien.”

Vorige week verzekerde Ajax zich van de diensten van rechtsback Sean Klaiber. Eerder werden Antony, Mohammed Kudus en Maarten Stekelenburg vastgelegd.