Officieel: Club Brugge bevestigt komst 'topspits’ Bas Dost

Club Brugge heeft de komst van Bas Dost bevestigd. De 31-jarige Nederlandse spits, die van Eintracht Frankfurt komt, zal vanaf de start van de tweede seizoenshelft voor de Belgische club uitkomen. In Duitsland had Dost, achttienvoudig international van Oranje, nog een contract tot medio 2022.

Als de medische keuring geen problemen oplevert, ondertekent de lange aanvaller uit Deventer een verbintenis voor 1,5 jaar bij Club Brugge. Hoeveel geld de Belgische club nu op tafel legt voor de aanvaller is niet bekend, maar Eintracht Frankfurt heeft het over ‘een lucratieve deal’. ,,Zoals bekend stelt de pandemie ons voor economische uitdagingen”, zegt technisch directeur Fredi Bobic van Frankfurt. ,,Club Brugge deed er alles aan om Bas binnen te halen. Voor ons is het een lucratieve deal. Daarom hebben we aan de wens van de speler voldaan. We wensen Bas het allerbeste in België.”

De lange spits maakte dit seizoen in twaalf wedstrijden in de Bundesliga vier doelpunten. Vorig seizoen kwam Dost in 24 optredens voor Frankfurt tot acht competitiedoelpunten. De 18-voudig international speelde eerder voor FC Emmen, Heracles Almelo, SC Heerenveen, VfL Wolfsburg en Sporting Lissabon.

Club Brugge gaat aan kop in de Belgische competitie. De ploeg van de Nederlanders Vormer en Lang slaagde er net niet in om te overwinteren in de Champions League. Brugge gaat na de winter verder in de knock-outfase van de Europa League.

