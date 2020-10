Offensief wapen Max belooft dat hij niet meer uitglijdt

,,Het was niet onze bedoeling dat het in de tweede helft zo liep zoals deze liep”, zei Max onder meer. Na de drie goals voor rust bakten zowel PSV als PEC er niet veel meer van. ,,Ik denk dat het positief is dat er wel mogelijkheden bleven komen. Door dat we op de goede manier druk zetten, waren er counteropties.”

Max zelf was voor rust weer belangrijk met onder meer een assist. Zijn offensieve drang is een enorm wapen van PSV. Na de 0-2 gleed hij een keer uit, waarna PSV de bal verloor en Timo Baumgartl een penalty veroorzaakte. Geen probleem voor de Eindhovense formatie, want goalie Yvon Mvogo was alert en werkte de matige inzet van Reza Goochannejhad weg. ,,Misschien lag het aan het veld”, zei Max. ,,Ik geloof niet dat dit me eerder overkomen is en het gebeurt ook niet weer.”