Oefenwedstrijd Jong Oranje live op AD.nl

Bij Jong Oranje maken onder meer Justin Kluivert (AS Roma), Tahith Chong (Manchester United), Tyrell Malacia (Feyenoord) en Calvin Stengs (AZ) deel uit van de selectie. Het team is op trainingsstage in Spanje. Dinsdag is ook de tweede oefenwedstrijd in San Pedro del ­Pinatar, om 15.00 uur tegen Jong Egypte, live te zien op AD.nl.