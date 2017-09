'Oefeninterland Leeuwinnen op losse schroeven door conflict in Denemarken'

Aanklager start onderzoek naar 'spugende' PSV'er Locadia

21:14 Net als Hirving Lozano, hangt mogelijk ook Jürgen Locadia een schorsing boven het hoofd. De aanklager betaald voetbal van de KNVB is een vooronderzoek gestart om te kijken of de spits van PSV gisteren in de met 2-0 verloren wedstrijd tegen sc Heerenveen zijn tegenstander Denzel Dumfries heeft gespuugd.