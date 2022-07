Oefenduels vandaag: FC Utrecht wint van De Graafschap, Sparta onderuit bij Beerschot

Gerry Hamstra beleeft drukke transferzo­mer met Ajax: ‘Deze groep willen we nu bij elkaar houden’

Gerry Hamstra (52) valt deze zomer met de neus in de boter bij Ajax. De nieuwe technische baas stelde met kompaan Klaas-Jan Huntelaar een nieuwe staf samen en geeft een recordbedrag uit om de selectie te renoveren. In Oostenrijk gaat de Groninger in op actuele zaken. ,,Deze groep willen we bij elkaar houden.” Door Johan Inan

20 juli