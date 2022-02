Odgaard en Lidberg blinken uit, onvoldoendes voor Vitesse-spelers Rasmussen en Grbic

Wie waren de uitblinkers in speelronde 23 in de eredivisie? En welke spelers vielen juist flink tegen? Bekijk hieronder de rapportcijfers van alle spelers die dit weekend minimaal een halfuur in actie kwamen in de eredivisie.

De Deense aanvaller Jens Odgaard van RKC kreeg met een 8 het hoogste cijfer van het weekend. Ook zijn ploeggenoot Melle Meulensteen deed het goed. Hij kreeg net als zijn ploeggenoot Richard van der Venne een 7,5. Go Ahead Eagles-aanvaller Isac Lidberg is op schot. Hij scoorde tegen FC Twente en kreeg ook een 7,5.



Vitesse maakte tegen FC Utrecht weer een slechte beurt. Adrian Grbic scoorde nog niet voor de club en kreeg tegen Utrecht een rode kaart. Hij kreeg een 4 voor zijn optreden. Zijn ploeggenoot Jacob Rasmussen deed het niet beter in dat duel en kreeg ook een 4.

NEC – RKC 1-1

NEC: Branderhorst 5,5; Van Rooij 5,5, Guth 5 (46. Akman 6), Márquez 5, Odenthal 5, El Karouani 5,5 (80. Verdonk -); Schöne 5, Barreto 6 (69. Proper -); Okita 6,5, Tavsan 6,5, Mattsson 5 (80. Vet -)

RKC: Vaessen 6,5; Gaari 6, Adewoye 6, Meulensteen 7,5, Touba 6,5 Büttner 6,5 (80. Wouters -); Anita 6,5, Oukili 6 (61. Azhil -); Van der Venne 7,5 (67. Bakari -), Odgaard 8, Kramer 6,5 (67. Stokkers -)

Scheidsrechter: Blank 6

Man of the match: Jens Odgaard is onmiskenbaar de belangrijkste speler van RKC dit seizoen. De Deen scoorde niet tegen NEC maar speelde een belangrijke rol in een weer een bij elkaar gesprokkeld punt voor RKC.

Volledig scherm Jens Odgaard. © Pro Shots / Kay int Veen

Willem II – Ajax 0-1

Willem II: Wellenreuther 7; Owusu 5,5, Dammers 7, Jenssen 6 (86. Saglam -), Köhn 6,5; Saddiki 6 (86. Kampetsis -), Oosting 6,5, Crowley 7 (67. Roemeratoe -); Nunnely 5,5 (67. Kabangu - ), Hornkamp 6, Svensson 6 (79. Bergström -)

Ajax: Pasveer 6; Mazraoui 7, Timber 7 (82. Schuurs -), Martinez 6, Blind 5,5; Alvarez 5 (64. Gravenberch -), Klaassen 6 (72. Danilo -), Berghuis 5,5; Antony 6,5, Haller 5,5, Tadic 5,5

Scheidsrechter: Van Boekel 6,5

Man of the match: Jurriën Timber is al een van de beste verdedigers dit seizoen. Tegen Willem II was hij ook als doelpuntenmaker belangrijk voor koploper Ajax. Hij maakte met zijn buik de enige treffer van de wedstrijd.

AZ – Heracles 2-1

AZ: Vindahl 6; Sugawara 7, Hatzidiakos - (21. Beukema 6), Martins Indi 6,5, Wijndal 6; Reijnders 7 (82. Sowah -), De Wit 7, Clasie 7; Evjen 7 (82. Witry -), Pavlidis 7 (75. Aboukhlal -), Karlsson 6

Heracles: Blaswich 7; Fadiga 5, Rente 6, Hoogma 6, Knoester 6, Roosken 6; Kiomourtzoglou 5.5, Oahim 5 (71. Sierra -); Laursen 6, Szöke 5 (71. Bakis -), Basicakoglu 5 (61. Hansson 5,5)

Scheidsrechter: Oostrom 6

Man van de wedstrijd: Vangelis Pavlidis is lang niet zo flexibel als zij voorganger Myron Boadu die voor de wedstrijd tegen Heracles afscheid nam. Maar de Griek was wel weer goed voor de winnende treffer en is nu direct betrokken bij zes goals in zijn laatste drie duels voor AZ.

PEC Zwolle – FC Groningen 1-1

PEC Zwolle: Lamprou 6; Van Polen 6,5, Nakayama 7, Van der Werff 6 (56. Paal 6) ; Anderson 6,5 (56. De Waal 6), Strieder 6,5 (56. Saymak 6,5), Reijnders 6 (84. Adzic -); Clement 6,5 (84. Tedic -), De Wit 6,5, Darfalou 6, Redan 6

FC Groningen: Leeuwenburg 6,5; Kasanwirjo 6, Te Wierik 6,5l, Van Hintum 6, Meijer 6,5; Suslov 6, (85. Sverko -), Duarte 7 (85. Matuta -), El Hankouri 6,5 (95. Dankerlui -); De Leeuw 5,5, Abraham 6 (69. Kalley -), Strand Larsen 6,5

Scheidsrechter: Manschot 6,5

Man of the match: Yuta Nakayama scoorde dit seizoen nog niet maar de Japanner was tegen FC Groningen doeltreffend met een belangrijke treffer. Door zijn goal in blessuretijd blijft PEC Zwolle ongeslagen in 2022.

Feyenoord – Cambuur 3-1

Feyenoord: Bijlow 6; Geertruida 6, Trauner 6, Senesi 7, Malacia 6,5; Aursnes 6,5, Til 6 (88. Bassett -), Kökçü 6,5 (77. Hendrix -); Jahanbakhsh 6,5 (66. Walemark -), Linssen 5 (77. Toornstra -), Sinisterra 7

Cambuur: Stevens 6; Schmidt 6, Mac-Intosh 6 (63. Tol -), Schouten 7, Bangura 6,5; Hoedemakers 6 (77. Ter Heide -), Paulissen 6 (68. Jacobs -), Maulun 6; Kallon 6 (77. Doodeman -), Boere 6,5 (62. Breij -), Joosten 6,5 (77. Sambissa -)

Scheidsrechter: Kamphuis 6

Man of the match: Luis Sinisterra was met een goal en een assist belangrijk voor Feyenoord tegen Cambuur. De paal en Cambuur-keeper Sonny Stevens stonden meer treffers in de weg.

FC Twente – Go Ahead Eagles 2-2

FC Twente: Unnerstall 6; Troupée 5,5 (70. Brenet -), Pleguezuelo 5,5, Pröpper 6, Smal 5,5 (70. Ugalde -); Zerrouki 6, Sadilek 6,5; Vlap 6, Rots 6 (86. Cerny -), Van Wolfswinkel 5,5, Limnios 6 (70. Misidjan -)

Go Ahead Eagles: Noppert 7; Martina 6, Nauber 6,5, Kramer 5,5, Kuipers 6; Deijl 5,5, (78. Lucassen -), Brouwers 6,5, Rommens 6; Oratmangoen 6, Cordoba 7 (83. Heil -), Lidberg 7,5 (90. Idzes -)

Scheidsrechter: Van den Kerkhof 6

Man of the match: De Zweed Isac Lidberg kende een matige seizoenstart maar de Zweed is inmiddels op dreef. Hij scoorde twee keer zijn laatste drie uitwedstrijden.

PSV – Heerenveen 3-1

PSV: Drommel 6; Mauro Júnior 6,5, Teze 6.5, Boscagli 6, Max 5,5; Gutiérrez 6,5 (39. Vinícius 5,5), Sangaré 6,5, Götze 6 (82. Van Ginkel -), Veerman 7 (90. Vertessen -); Gakpo 6 (46. Doan 6.5), Madueke 6 (46. Bruma 5,5)

Heerenveen: Mulder 5; Van Ewijk 5,5, Van Beek 5,5, Drescevic 6, Woudenberg 5,5; Haye 5,5 (87. Ras -), Madsen 6 (71. Tahiri -); Sarr 6, Van Hooijdonk 5 (72. Musaba -), Halilovic 6,5 (82. Van der Heide -), De Jong 6 (72. Al Hajj -)

Scheidsrechter: Higler 5,5

Man of the match: Juist Joey Veerman speelde tegen zijn oude club Heerenveen zijn beste wedstrijd voor PSV tot nu toe. Hij maakte ook direct zijn eerste treffer voor de club.

FC Utrecht – Vitesse 1-1

FC Utrecht: De Keijzer 5,5; Ter Avest 6, Van der Maarel 6, Van der Hoorn 6 (77. Janssen -), Warmerdam 6,5, Sylla 6,5, Maher 6, Van de Streek 5, Timber 5,5 (77. Van Overeem -), Ramselaar 5, Veerman 5,5

Vitesse: Houwen 5; Doekhi 7, Oroz 5,5 (53. Grbic 4), Rasmussen 4; Dasa 6,5, Bero 6,5 (90. Hajek -), Tronstad 6, Domgjoni 5,5 (75. Buitink -), Wittek 5; Openda 6, Frederiksen 5,5 (90. Huisman -)

Scheidsrechter: Lindhout 4,5

Man of the match: De zelden scorende Danilho Doekhi zorgde uiteindelijk in de 93ste minuut nog voor een punt voor Vitesse dat toen al 25 minuten met tien man speelde.

Volledig scherm Danilho Doekhi. © ANP