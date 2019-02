Ødegaard: Atijd die druk, ik houd niet van overdreven verwachtingen

Voetbal heeft zijn leven wél grondig veranderd. Ødegaard verliet als tiener al huis en haard. ,,De afgelopen kerstperiode was ik thuis. In Drammen. Voor het eerst in een jaar. Het was heel erg mooi. Noorwegen is in de winter, bedekt door sneeuw en met de fjorden, echt geweldig.’’



De familie bijeen is ook bijzonder. ,,Ik was zestien jaar toen ik naar Madrid verhuisde. Mijn vader ging mee. Hij was mijn chauffeur in Spanje. Mijn moeder bleef bij mijn broer en twee zussen in Drammen. Het gezin is jaren uit elkaar getrokken. Dat is een groot offer.



,,Mijn ouders wilden niet dat ik alleen zou gaan. Ik was een tiener. Met mijn vader had ik hulp in een vreemd land. Toen ik eenmaal gewend was aan het leven én mijn rijbewijs had gehaald, keerde pa terug naar Noorwegen. Hij was net de rust van Spanje gewend, kon hij terug naar het turbulente gezinsleven in Drammen.’'