Nummers 17 en 18 degraderen aankomend seizoen rechtstreeks uit eredivisie

Afgelopen november hebben clubs een besluit genomen over de veranderagenda, waarvan de maatregelen eigenlijk later ingevoerd zouden worden. Clubs hebben nu ingestemd om diverse maatregelen al vanaf 1 juli in te voeren om zo de kwaliteit van de eredivisie en het Nederlandse voetbal te verbeteren. De verdubbeling van het aantal degradanten is de meest ingrijpende wijziging.

Een van de andere maatregelen is dat clubs die zich geplaatst hebben voor de groepsfase van de Champions League of Europa League voortaan bij de laatste 32 clubs van het TOTO KNVB-bekertoernooi instromen. Zo stromen die clubs pas in het nationale bekertoernooi nadat de Europese groepsfase is afgerond. Dit moet er voor zorgen dat de clubs zich optimaal kunnen richten op hun Europese avontuur. Ook komt er ook meer flexibiliteit in het vaststellen van speeldagen en aanvangstijden om clubs voldoende rust te bieden rondom Europese wedstrijden. Dit seizoen was er veel ophef nadat de KNVB wedstrijden verplaatste om Ajax tegemoet te komen in het Champions League avontuur.