Nu komen de wijsneuzen die Ihattaren in een keurslijf willen proppen

Ik zag Julian Alaphilippe gisteren in Imola huilen na het veroveren van de wereldtitel en ik moest aan Mo Ihattaren denken. Dezelfde Mo Ihattaren waar we vorig seizoen met z’n allen allemaal achteraan renden, omdat hij zo geweldig was. De jongen ook die wekelijks de vraag moest beantwoorden of hij voor Oranje wilde spelen. En toen hij inderdaad niet voor Marokko koos, klonk er gejuich. Die Ihattaren moet zich nu veel meer het spelsysteem van PSV eigen maken. Want dat is blijkbaar een heel ingewikkeld systeem, daar in Eindhoven.