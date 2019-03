Nu gaat het echt beginnen: ‘Elke misstap kan fataal zijn’

De Nations League is een leuke competitie, vindt Koeman. En eerste worden in een poule met Frankrijk en Duitsland is een hele prestatie. Daardoor mag Oranje komende zomer met Engeland, Portugal en Zwitserland strijden om de eindzege van de nieuwe competitie voor Europese landenteams. Maar Koeman is bondscoach geworden om met het Nederlands elftal op een EK en WK uit te komen. ,,En nu gaat het dus echt beginnen”, stelde hij.



De vooruitzichten op een startbewijs voor het EK in twaalf landen zijn best goed. Oranje heeft in het eerste jaar onder Koeman niet alleen weer een beetje kleur op de wangen gekregen, in een poule met Duitsland, Wit-Rusland, Estland en Noord-Ierland moet het opgeleefde Nederlands elftal toch als eerst of tweede kunnen eindigen.