Nooit vertoond: Willem II eerste eredivisieclub zonder schot op doel

Liefst 9278 wedstrijden werden er gespeeld sinds Gracenote in het seizoen 2005/2006 de statistieken in de eredivisie bijhoudt. Elke wedstrijd weer wist elke ploeg minstens één keer een poging op doel te wagen. Maar Willem II lukte het vanavond niet in de thuiswedstrijd tegen PSV. Het resulteerde uiteindelijk in een 0-2 zege voor de Eindhovenaren.



,,Dat is niet echt een fraaie statistiek", erkende aanvoerder Jordens Peters bij ESPN. ,,Maar statistieken zijn vaak multi-interpretabel. We hadden een paar gevaarlijke ballen voorlangs: sommige voorzetten zijn veel gevaarlijker dan een schot", zo probeerde Peters het nog enigszins op te nemen voor zijn eigen ploeg.