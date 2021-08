Noni Madueke doet bij PSV denken aan Arjen Robben: zelfde wapens, maar ook verschillen

Door Maarten Wijffels



Afgelopen zaterdag. Ajax - PSV. Tweede minuut. Noni Madueke krijgt wat ruimte, wordt aangespeeld en start een dribbel op de rechterflank. Op zo’n moment weet Fred Rutten al wat er gaat komen. En waarvan hij als tv-kijker en liefhebber gaat genieten in de seconden daarna. ,,Wat mooi en bijzonder is bij deze speler, is hoe hij tijdens een dribbel nog kan doorversnellen’’, zegt Rutten over het Engelse talent.

,,Als je iets zoekt wat Madueke gemeen heeft met Arjen Robben op die leeftijd, dat is het zeker dát. Er zijn meer spelers die heel snel weg zijn op de eerste meters. Maar slechts een enkeling kan nog een versnelling ín de versnelling plaatsen met de bal aan de voet. Dat is een gave.’’

1. Dribbeltechniek

Tussen 2002 en 2004 was Rutten assistent-trainer bij PSV. In die periode werkte hij dagelijks met de ruwe diamant Robben. Die was ook 19 jaar toen hij in de eredivisie en in Europa beslissende dingen deed. Rutten vertelde dit voorjaar in een verhaal in deze krant over de PSV-jaren van Robben. Van buitenaf ziet hij nu parallellen, maar ook verschillen met Noni Madueke. ,,Hun dribbel, de techniek, die is op zichzelf totaal anders. Bij Arjen was het eigenlijk heel apart. Hij hield de bal constant heel dicht bij zich. De eerste keren dat je het zag, dacht je steeds: die gaat zo struikelen. Maar dat gebeurde nooit.’’

Madueke dribbelt ‘ruimer’. Goed voorbeeld was vorig seizoen ook een goal uit bij Fortuna Sittard, toen de jonge Engelsman net als nu tegen Ajax vanaf de rechterflank naar binnen sneed en de bal hard met links in de korte hoek joeg. Rutten: ,,Madueke maakt zijn acties nu al vanaf rechts, Robben speelde op zijn 19de nog standaard als linkspoot op links. In die tijd was het voetbal sowieso nog meer plaatsgebonden. Pas later heeft Arjen voor zichzelf bepaald: vanaf rechts redeneert mijn spel nóg beter.’’

2. Actieradius

Madueke was bij PSV vorig seizoen goed voor bij elkaar 14 goals en assists. Op YouTube staan ze gebundeld in één filmpje. Daarbij valt op dat hij net zo makkelijk in de diepte aanspeelbaar is, als in de voet. ,,Het betekent dat hij in een counterploeg kan renderen op snelheid, maar óók in een ploeg die domineert en in heel kleine ruimtes speelt. Dan heb je dus echt meerdere wapens’’, zei analyticus Simon Cziommer eerder deze week bij ESPN. De oud-prof vertelde dat hij in zijn vaderland Duitsland veel vragen krijgt over Madueke. Cziommer: ,,Alle grote clubs vinden hem interessant. Ik vind hem zelf ook uitzonderlijk getalenteerd.’’

Bij Robben was dat als tiener niet anders. In zijn laatste PSV-seizoen zat hij met zijn vader eerst in het geheim met Manchester United-manager Alex Ferguson om tafel. Daarna koos hij die zomer, 20 jaar jong, voor het ambitieuze project van Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj en de nieuwe trainer José Mourinho. Ook Robben had een grote actieradius, was zowel in de diepte als tussen de linies aanspeelbaar.

Rutten: ,,Elke dag na de training wilde Arjen nog extra werken aan zijn balaanname. Links en rechts aannemen, meteen kort wegdraaien, uren en uren heeft hij daarin geïnvesteerd. Omdat hij besefte: bij FC Groningen ben je de bal niet direct kwijt na een iets mindere aanname in de kleine ruimte. Maar op het niveau van PSV wel. In balaannames moet er dan nog een niveautje bovenop.’’

3. Mentaal

Die houding was tekenend voor de totale instelling van Robben. Die had de onverzettelijke drang om de beste te worden. Bloedfanatiek en serieus. Elke training, elke wedstrijd, elke dag. Bij Madueke moest het vorig seizoen nog meer aangezwengeld worden. Die was nog speelser. Trainer Roger Schmidt sprak dat ook openlijk uit bij de laatste competitiewedstrijd tegen FC Utrecht. Hij gunde Madueke destijds bewust geen invalbeurt.

,,Noni heeft een goede periode gekend, maar voetbal is meer dan alleen talent hebben’’, zei de Duitse coach. ,,Je moet jezelf ontwikkelen, anders halen anderen je in. De curve gaat bij jonge spelers niet alleen maar omhoog, dat begrijp ik. Zolang je maar wel alles wilt doen voor het team. Wie voor zichzelf wil spelen, gaat maar hockeyen of tennissen.”

Madueke heeft het kennelijk in zijn oren geknoopt, want Schmidt is deze zomer voorlopig één en al lof. Eerder deze week zei ook Wim Kieft als tv-analyticus iets over de ontwikkeling van Madueke als teamspeler. Kieft pikte er een moment uit de eerste helft van Midtjylland - PSV uit, waarbij Madueke combineerde met Eran Zahavi. ,,Hij hield in die situatie goed het overzicht. Het is sowieso wel een jongen die ook oog heeft voor zijn ploeggenoten.’’

Robben kreeg in zijn PSV-tijd af en toe te horen: je mag de bal ook weleens aan iemand anders geven. Later bij Bayern München noemden ze hem in de kleedkamer een tijdje ‘Aleinikov’, als hij in de ogen van medespelers te veel voor eigen succes ging. Tegelijkertijd vormde Robben bij Bayern een uiterst succesvolle tandem met Philipp Lahm. De back en de buitenspeler; ze haalden het maximale rendement uit elkaar in het teambelang.

4. Fysiek

Robben werd in zijn carrière ook wel ‘de man van glas’. Blessures lagen voortdurend op de loer. De Engelsman Madueke heeft ook Nigeriaanse roots. Op zijn 19de heeft hij al een imposant lichaam, dat hem helpt in wedstrijden. Toch stond ook Madueke afgelopen voorjaar langere tijd buitenspel met een hamstringblessure. Bij explosieve spelers ligt dat gevaar nu eenmaal sneller op de loer. ,,Alles bij elkaar heeft Madueke veel in huis om ver te komen’’, denkt Rutten. ,,Ook zijn rechtervoet is nu al heel aardig ontwikkeld bijvoorbeeld. Dat zag je tegen Ajax bij zijn tweede goal.’’