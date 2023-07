Nog geen bal getrapt, maar Irakese aanwinst zorgt bij FC Utrecht al voor 100.000 nieuwe volgers op socials

AZ wacht hete transferzo­mer, maar vertrouwt op technisch directeur én Youth Lea­gue-win­naars

Als de voortekenen niet liegen, staat AZ voor een hete transferzomer. De club is niet van plan om het halve basiselftal te laten vertrekken, maar interesse in spelers van een bepaald statuur clubs is niet tegen te houden. AC Milan heeft interesse in Tijjani Reijnders, maar hij wordt volgende week gewoon op de training verwacht. ,,Tijjani staat er nuchter in.”