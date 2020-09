NOC*NSF wil overleg over extra steun voor verenigingen

PS­V-trai­ner Schmidt kritisch: ‘We verloren veel duels’

27 september Roger Schmidt wist zondag voor het eerst sinds hij bij PSV trainer is, een officiële wedstrijd niet te winnen. De trainer vond het puntenverlies bij Heracles Almelo (1-1) terecht. ,,De eerste helft zaten we niet goed in de wedstrijd. We verloren veel duels”, zei de Duitser, die zag dat zijn elftal het lastig had met de opportunistische strijdwijze van Heracles.