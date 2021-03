Noa Lang verlaat EK in Hongarije in tranen: ‘We willen hier in mei terugkomen, met Noa’

,,Dat was wel verdrietig”, blikt de trainer terug. ,,Noa baalt. Hij was vanmorgen met de dokter op pad voor een scan. Daarna is hij teruggekomen. Toen hebben we even met z’n drieën gesproken. Zijn club wil hem terughebben. Dat is logisch. Ze willen graag zien wat er aan de hand is. Daarna heeft hij nog mee geluncht en hebben we afscheid van elkaar genomen.”



Teamgenoten staken Lang, bij wie de blessure lijkt mee te vallen, daarbij een hart onder de riem. ,,Die jongens willen allemaal niks liever dan er in mei weer bij te zijn. Als alles goed gaat, zijn we hier in mei weer met Jong Oranje en is Noa er ook bij. We willen samen door. Dat is waar we allemaal op hopen”, aldus Van de Looi.