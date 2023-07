Noa Lang raakt bij eerste training PSV direct geblesseerd, schade lijkt mee te vallen

Het bizarre seizoen van Ricardo Moniz: van heldendaad tegen racisme tot ontslag in Hongarije

Ricardo Moniz is aan de slag in zijn vijftiende voetballand. Op het hoogste niveau van Kroatië wil de 59-jarige Rotterdammer zijn voetbalvisie uitdragen, talenten beter maken en iets achterlaten. Hij wil vooral ook zijn laatste klus in Hongarije zo snel mogelijk vergeten. Bij Zalaegerszegi TE moest hij een week voor de gewonnen bekerfinale plots vertrekken. ,,De eigenaar? Die was nergens te bekennen. Dan ben je een achterbakse klootzak.”