Nieuwelingen vertellen over hun eerste Oranje-herinnering

Engeland won al 49 jaar niet meer op Nederlandse bodem

10:55 In de Amsterdam Arena staat vanavond het oefenduel Nederland - Engeland op het programma. Voor beide landen is het de eerste wedstrijd van 2018. Voor Engeland de ideale sparringspartner richting het WK in Rusland en voor Oranje het begin van een nieuw tijdperk richting de Nations League in september van dit jaar.