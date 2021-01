Nieuwe Willem II-trainer Petrovic meer dan ‘babbelzieke Montenegrijn’

Dit is waarom Ten Hag geen trek heeft om Álvarez en Promes te laten gaan

13:44 Ajax drukt een nieuwe poging van Valencia om Edson Álvarez (23) tijdelijk over te nemen de kop in. De Mexicaanse middenvelder ziet in Spanje meer perspectief op speeltijd, maar is hard op weg dat probleem zelf op te lossen in Amsterdam. Erik ten Hag: ,,Hij is gewoon een heel nuttige speler.” De Ajax-trainer wil daarnaast evenmin dat Quincy Promes deze transferperiode vertrekt.