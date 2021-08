Nieuwe spits doet Giakoumakis vergeten en bezorgt VVV-Venlo eerste zege van het seizoen

Feyenoord vol vertrouwen naar eerste duel met IF Elfsborg

18 augustus Vooral goed nieuws vanuit de Kuip in aanloop naar de eerste ontmoeting met IF Elfsborg uit Zweden. De laatste horde op weg naar de groepsfase van de Conference League kan worden genomen met Alireza Jahanbakhsh, die is hersteld van zijn liesklachten.