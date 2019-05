Nieuwe spelregels pas na Nations League, WK vrouwenvoetbal wel met nieuwe regels

De UEFA liet dat woensdag weten in een verklaring. Afgesproken was dat de nieuwe regels op 1 juni in zouden gaan, maar voor de lopende toernooien en evenementen ligt dat dus anders. Vanaf 25 juni, als de voorronden van de Champions League beginnen, worden wel bij alle wedstrijden de nieuwe regels aangehouden.

Bij het wereldkampioenschap voor vrouwen, dat 7 juni begint en wordt georganiseerd door de FIFA, gelden de aanpassingen al wel.



,,We hebben besloten de invoering van de regels samen te laten vallen met de start van het nieuwe seizoen. Alle 55 bij ons aangesloten bonden hebben zo meer tijd om ervoor te zorgen dat alle clubs en spelers volledig op de veranderingen zijn voorbereid'', aldus de UEFA.



De internationale spelregelcommissie IFAB kwam in maart met een aantal wijzigingen. Zo hoeft een doeltrap of vrije trap van het verdedigende team niet meer eerst het zestienmetergebied uit. Spelers die worden gewisseld, moeten het veld via de kortste weg verlaten. Als het verdedigende team bij een vrije trap een muurtje vormt van zeker drie spelers, moeten de spelers van het aanvallende team minimaal 1 meter afstand houden. Doelpunten waarbij de bal een arm of hand heeft geraakt, worden voortaan afgekeurd, ook al is het onbedoeld of is er sprake van 'aangeschoten' hands. Keepers hoeven bij een strafschop voortaan maar met één voet op de lijn te staan en niet met beide. Bij een strafschoppenserie geldt niet meer het zogeheten ABBA-principe, maar worden de penalty's weer gewoon om en om genomen.